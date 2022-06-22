Еще не все? В столице Приморья продолжается история с «горячим источником»

Фотосессия, которую устроила Наталья. Фото: фото предоставлено Натальей П.

Иногда бывает, что глобальные проблемы, которые волнуют большинство людей, решаются быстро. Помните историю про девушку из Владивостока, которая устроила фотосессию, дабы привлечь внимание к «горячему источнику» возле дома? Оказалось, что она не закончилась.

Корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» стало известно, что в четверг, 23 июня, пройдет встреча с администраций приморской столицы и жильцами дома на 2-ой Строительной, 20а. По словам Натальи П., которая и затеяла креативную фотосессию, ей хотелось бы продолжить освещать проблему, чтобы дать ход делу.

Как рассказала наша собеседница, примерно в конце апреля она была на приеме у заместителя мэрии Тараса Фищука, и ей пообещали решить ситуацию. Но напомним, что шумиха вокруг «горячего источника» началась еще в феврале.

– Мне сказали, что проблема заключается в грунтовых водах, и непонятно, как будут ее решать: консервировать аварийную квартиру, на углу которой находится яма, или отводить воду.

Пропускать встречу Наталья не намерена. Редакция связалась с пресс-службой администрации, нам подтвердили, что мероприятие действительно состоится и начнется в 16:00. К жильцам дома придут специалисты МУПВ ВПЭС и управления содержания жилого фонда.

К каким результатам приведет эта встреча, станет известно позже.

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