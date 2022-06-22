«Бег с препятствиями»: приморцы рискуют провалиться в огромные дыры возле озера Юность

Озеро Юность.
Фото: Максим ГРУЗОВ
В дни, когда жителям Владивостока все же везет, и солнце выходит порадовать приморцев своими теплыми лучами, поток людей спешит к спорткомплексу «Молодежный», чтобы побегать или просто прогуляться вдоль озера Юность, наиболее известным под названием Чан. Однако люди столкнулись с проблемой – береговая дорожка «усыпана» дырами, в которые, то и гляди, провалишься, если не будешь смотреть себе под ноги. Где-то и вовсе торчат доски. «Комсомольская правда – Владивосток» узнала, что же ждет всеми любимое общественное место города.
Состояние береговой дорожки.
Фото: Максим ГРУЗОВ
В пресс-службе министерства спорта Приморского края объяснили, что территория беговой дорожки находится в федеральной собственности, поэтому правительство региона направило письмо в Минспорта России о передаче объекта в краевую собственность. Это позволит не просто отремонтировать, но и полностью реконструировать пространство.
Доскам тоже «плохо».
Фото: Максим ГРУЗОВ
– Передача беговой дорожки в краевую собственность ожидается в этом году. В настоящее время силами Приморского училища олимпийского резерва проводится текущий ремонт, чтобы не было дыр, и жители и гости города могли заниматься спортом.
Отметим, что администрацией Владивостока уже подготовлен эскизный проект по строительству возле Юности одноэтажного здания. В нем можно будет взять в прокат спортивный инвентарь и переодеться. Также здесь появится спортплощадка с навесом, пространство с тренажерами и отдельный санузел. По словам пресс-службы министерства, этот проект будет реализован в текущем году.
Людям нужно внимательнее смотреть под ноги.
Фото: Максим ГРУЗОВ
Бег «с препятствиями».
Фото: Максим ГРУЗОВ
ПО ТЕМЕ:
Экстремальные зоны и сборная на чемпионат России: как развивается новый олимпийский вид спорта в Приморье
Приморские скейтеры могут представить регион на Чемпионате России уже в этом году (Подробнее..)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:
- Telegram;
- Zen;
- ВКонтакте;
- ЯRUS.