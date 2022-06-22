«Бег с препятствиями»: приморцы рискуют провалиться в огромные дыры возле озера Юность

Озеро Юность. Фото: Максим ГРУЗОВ

В дни, когда жителям Владивостока все же везет, и солнце выходит порадовать приморцев своими теплыми лучами, поток людей спешит к спорткомплексу «Молодежный», чтобы побегать или просто прогуляться вдоль озера Юность, наиболее известным под названием Чан. Однако люди столкнулись с проблемой – береговая дорожка «усыпана» дырами, в которые, то и гляди, провалишься, если не будешь смотреть себе под ноги. Где-то и вовсе торчат доски. «Комсомольская правда – Владивосток» узнала, что же ждет всеми любимое общественное место города.

Состояние береговой дорожки. Фото: Максим ГРУЗОВ

В пресс-службе министерства спорта Приморского края объяснили, что территория беговой дорожки находится в федеральной собственности, поэтому правительство региона направило письмо в Минспорта России о передаче объекта в краевую собственность. Это позволит не просто отремонтировать, но и полностью реконструировать пространство.

Доскам тоже «плохо». Фото: Максим ГРУЗОВ

– Передача беговой дорожки в краевую собственность ожидается в этом году. В настоящее время силами Приморского училища олимпийского резерва проводится текущий ремонт, чтобы не было дыр, и жители и гости города могли заниматься спортом.

Отметим, что администрацией Владивостока уже подготовлен эскизный проект по строительству возле Юности одноэтажного здания. В нем можно будет взять в прокат спортивный инвентарь и переодеться. Также здесь появится спортплощадка с навесом, пространство с тренажерами и отдельный санузел. По словам пресс-службы министерства, этот проект будет реализован в текущем году.

Людям нужно внимательнее смотреть под ноги. Фото: Максим ГРУЗОВ

Бег «с препятствиями». Фото: Максим ГРУЗОВ

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