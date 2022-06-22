«Люди, что вы делаете»: вопиющий поступок приморцев обсуждают в соцсетях

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

С наступлением тепла города в Приморье преобразились: наконец распустились и позеленели все клумбы, которые ранее облагораживались местными жителями. Вот только кому-то это явно не дает покоя. В крае участились случаи кражи кустарников и цветов прямо с городских улиц. В этот раз в центре внимания оказался целый микрорайон в Артеме. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Случилось все в микрорайоне «Шахта «Амурская». Там на Спортивной были высажены растения – дерен, целых 27 кустарников. Они служили украшением разделительной полосы между тротуаром и дорогой. Покупались растения одним из предприятий, находящихся на территории микрорайона.

Накануне с места посадки саженцы загадочным образом исчезли. При чем набегу местные клумбы успели подвергнуться дважды: сначала вандалы вырвали с корнем четыре растения, а сегодня ночью выкопали еще один куст.

Фото: ТО «Шахта «Амурская», администрации АГО.

В telegram-канале микрорайона сообщили, что администрация планирует обратиться в полицию. Более того, там же обратились и к местным жителям:

- Сегодня был выкопан еще один куст. Люди! Что вы делаете!

За последнее время это далеко не первый подобный случай в Приморском крае. Совсем недавно «КП-Владивосток» писала о женщине в возрасте, которая стала объектом пристального внимания. Вопиющий и поражающий своей дерзостью поступок жительницы Владивостока даже попал на камеры наблюдения.

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