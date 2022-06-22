Серьезная опасность поджидает автолюбителей на одной из главных дорог Владивостока

Фото: Антонина ПЕТЛЕВАЯ.

Поездка домой по завершении рабочего дня омрачила вечер сразу трем автомобилистам из Владивостока. Водители оказались в западне из-за открытого на трассе люка, куда их угораздило заехать. Колеса у всех авто серьезно повреждены, продолжить движение автомобилисты пока не могут. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Фото: Антонина ПЕТЛЕВАЯ.

В редакцию обратился местный житель, который рассказал о том, что на одной из главных дорог во Владивостоке автомобилистов поджидает опасность – открытый люк. На дороге яма ничем не выделяется, никаких ограждений возле опасного участка трассы и вовсе нет, а потому увидеть ее издалека просто не представляется возможным.

Вечером среды, 22 июня, в западню на дороге со стороны Гоголя по направлению на Некрасовский путепровод попали сразу три водителя. У всех у них серьезно повреждены колеса – погнуто литье и разрезана резина.

- Ехали медленно, потому что пробка была. Яму никак не видно из-за перепада высоты, плюс справа нужно контролировать поток машин. Я первый попал в яму, за мной еще две машины. Левой стороной улетели, ткнулись. У всех испоганены диски, - уточнил собеседник корреспондента.

Чтобы хоть как-то обезопасить других участников движения, «пострадавшие» кинули прямо на люк старую покрышку, валявшуюся неподалеку.

Фото: Антонина ПЕТЛЕВАЯ.

Теперь владельцы испорченных машин планируют обратиться с заявлениями в суд, чтобы возместить причиненный ущерб. Не исключено, что помимо колес могла пострадать и ходовая часть авто.

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