Дожди обрушатся на Приморье 23 июня, в некоторых районах ожидаются грозы

Во Владивостоке воздух прогреется до +18°C. Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг, 23 июня, в южной половине Приморья ожидаются дожди, местами сильные, на севере края небольшие осадки. В некоторых районах грозы, на побережье надвигается туман. Ветер умеренный южных направлений. Воздух прогреется до +12…+25°C.

Во Владивостоке облачно, ожидается дождь, который усилится вечером. Возможна гроза, местами туман. Ветер умеренный до сильного юго-восточный. Столбики термометров покажут +16…+18°C.

В Уссурийске облачно, временами дождь, возможна гроза. Ветер умеренный южных направлений. Воздух прогреется до +19…+21°C.

В Находке облачно и дождливо. Ветер восточный и юго-восточный умеренный. Температура воздуха поднимется до +18…+20°C.

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