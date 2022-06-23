Дожди обрушатся на Приморье 23 июня, в некоторых районах ожидаются грозы

Во Владивостоке воздух прогреется до +18°C.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В четверг, 23 июня, в южной половине Приморья ожидаются дожди, местами сильные, на севере края небольшие осадки. В некоторых районах грозы, на побережье надвигается туман. Ветер умеренный южных направлений. Воздух прогреется до +12…+25°C.
Во Владивостоке облачно, ожидается дождь, который усилится вечером. Возможна гроза, местами туман. Ветер умеренный до сильного юго-восточный. Столбики термометров покажут +16…+18°C.
В Уссурийске облачно, временами дождь, возможна гроза. Ветер умеренный южных направлений. Воздух прогреется до +19…+21°C.
В Находке облачно и дождливо. Ветер восточный и юго-восточный умеренный. Температура воздуха поднимется до +18…+20°C.
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