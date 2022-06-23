В расписании Недели премьер от Приморской картинной галереи произошли изменения

Неделя премьер стартовала 22 июня. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке проходит ежегодная Неделя премьер, которую организовала Приморская картинная галерея в честь своего 56-летия. Как рассказали организаторы события, в расписании мероприятий произошли некоторые изменения.

Изменилась программа на пятницу, 24 июня:

В 18:00 состоится пресс-подход, в 19:00 – церемония гашения открытки губернатором, в 19:15 – открытие выставки, посвященной 150-летию со дня рождения В.К. Арсеньева.

Остальные мероприятия остались без изменений. Ознакомиться с полной программой можно в нашем материале.

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