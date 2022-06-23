Примтеплоэнерго строит современную котельную для жителей села Липовцы

Работы в Липовцах. Фото: Примтеплоэнерго

Примтеплоэнерго продолжает строительство новой угольной котельной для жителей села Липовцы Октябрьского района. Новый объект возводится на замену устаревшей мазутной котельной и будет отапливать более 4 000 человек. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Владимир Малюшицкий.

По его словам, строить современную угольную котельную на предприятии решили из-за высокого уровня износа действующей мазутной котельной, построенной еще в советский период, – в 1986 году. Неэффективность данного объекта обусловлена и высокой стоимостью жидкого топлива, от которого в Примтеплоэнерго стараются уйти.

– Последние годы на предприятии проводится планомерная работа по переводу котельных, использующих жидкое топливо, на уголь, природный газ и сжиженный природный газ. За этот период на уголь переведены 70 котельных, что позволило существенно снизить затраты на приобретение жидкого топлива, в том числе, сократить нагрузку краевого бюджета на субсидирование стоимости топлива, – в среднем на 407 миллионов рублей ежегодно, – рассказал Владимир Малюшицкий.

Работы в Липовцах. Фото: Примтеплоэнерго

Как отметил генеральный директор предприятия, строительство угольной котельной в Липовцах проходит в рамках инвестиционной программы Примтеплоэнерго с софинансированием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и краевого бюджета. Цель проекта – повышение качества оказываемых предприятием услуг, обеспечение абонентов стабильным и надежным теплоснабжением.

– Строящийся объект будет оснащен новыми автоматизированными котлами с использованием современной технологии сжигания угля, автоматизированными системами топливоподачи и шлакозолоудаления, контроля параметров температуры наружного воздуха и другим современным оборудованием, удобен и эффективен в эксплуатации. Завершение строительства котельной планируется в следующем году, – рассказал Владимир Малюшицкий.

Подобная котельная введена в эксплуатацию в селе Краснореченский Дальнегорского городского округа в конце прошлого года, и за прошедший отопительный период подтвердила свою эффективность и высокую надежность.

Работы в Липовцах. Фото: Примтеплоэнерго

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