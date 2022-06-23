В Приморье наказали мужчину, убившего сокамерника в СИЗО

Убившего сокамерника в СИЗО жителя Приморья надолго отправили в колонию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Приморья, которого обвиняли в жестоком убийстве, предстал перед краевым судом. На основании вердикта присяжных ему вынесли суровый приговор.

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, в 2019 году мужчина расправился со своим знакомым, с которым у него случился конфликт. Оперативники раскрыли преступление и отправили подозреваемого в СИЗО.

Уже в следственном изоляторе у него произошла ссора с 22-летним сокамерником, которого он сильно избил и задушил. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина инсценировал самоубийство потерпевшего, повесив его в петлю из покрывала.

Как ранее уже сообщала «Комсомольская правда – Владивосток», стражи порядка быстро установили истинную причину смерти мужчины и предъявили виновному в его гибели новое обвинение. Когда в суде присяжные заседатели ознакомились с материалами дела о двойном убийстве, то единодушно признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.

Суд назначил обвиняемому 23 года колонии строгого режима. Ему также ограничили свободу на два года после освобождения из мест заключения.

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