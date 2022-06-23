На 69 году из жизни ушел известный приморский тележурналист

Борис Васильевич переехал в Москву, где до последнего дня своей жизни трудился на телеканале «Звезда». Фото: «Вести: Приморье»

Утром 22 июня из Москвы пришла печальная новость – на 69 году жизни скончался известный приморский тележурналист и продюсер Борис Макарычев, сообщают «Вести: Приморье».

С его именем связаны золотые годы приморского телевидения. Борис Васильевич успел поработать в нескольких владивостокских телекомпаниях, но широкую известность он получил в качестве ведущего самой популярной телепрограммы тех лет – «Местное время» ТГТРК «Владивосток» (1992-1995 годы). Затем Макарычев многие годы работал в корпункте ВГТРК во Владивостоке. В 2007 году Борис Васильевич переехал в Москву, где до последнего дня своей жизни трудился на телеканале «Звезда».

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» выражает искренние соболезнования.