Дожди различной интенсивности накроют Приморье 24 июня

Дождь во Владивостоке может начаться вечером. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 24 июня, в Приморье ожидается небольшой, местами умеренный дождь, на востоке сильный. В некоторых районах гроза. Ветер умеренный южных направлений, местами сильный. Воздух прогреется до +13…+28°C.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Столбики термометров покажут +21…+23°C.

В Уссурийске переменная облачность, ожидается небольшой дождь, возможна гроза. Ветер слабый, со второй половины дня порывы усилятся. Воздух прогреется до +25…+27°C.

В Находке переменная облачность, утром небольшой дождь. Ветер слабый, во второй половине дня умеренный. Температура воздуха поднимется до +20…+22°C.

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