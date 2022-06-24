В Приморье задержали партию пищевых добавок из Китая

В Приморье из Китая ввезли партию пищевых добавок с нарушениями.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Специалисты Россельхознадзора не пустили в Приморье партию говяжьего желатина из КНР, в которой обнаружили нарушение санитарных требований. В документах обнаружили несоответствие маркировки товара.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, когда ветеринары осмотрели 21 тонну груза, то выяснили, что в иностранном сертификате на продукцию указывались картонные коробки, хотя сам товар поступил в России в мешках.
Это является нарушением ветеринарных требований Таможенного союза, поэтому всю продукцию оставили на складе. Владельца желатина уведомили о возникшей проблеме и обязали устранить несоответствия с маркировкой и упаковкой товара.
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