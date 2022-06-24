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Владивосток24 июня 2022 7:32

Приморцы смогут поделиться друг с другом частичкой добра на фестивале дарения

Мероприятия состоится в рамках Дня молодежи в столице края
Павел САХАРОВСКИЙ
Участвовать может любой желающий.

Участвовать может любой желающий.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках Дня молодежи во Владивостоке пройдет фестиваль дарения #МЫВМЕСТЕ. Приморцы смогут обменяться друг с другом вещами или услугами.

Участником мероприятия может стать любой желающий – жители и гости Владивостока, НКО, предприниматели и представители власти. Вещи можно не только обменивать, но и безвозмездно дарить.

Мероприятие состоится в воскресенье, 26 июня, на набережной Цесаревича и представит из себя одну из площадок, организованных ко Дню молодежи.

Фестивали Дарения проходят по всей России. Главная цель – объединить людей и запустить круговорот добра: тот, кто жертвует свои вещи, время и другие ресурсы, может рассчитывать, что добро ему обязательно вернется.

Познакомиться подробнее с программой на День молодежи можно в нашем материале.

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Опубликована полная программа Дня молодежи, который пройдет 26 июня во Владивостоке (подробнее...)

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