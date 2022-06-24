Си Цзиньпин выступил с речью на 14-й встрече руководителей стран БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг выступил с речью на 14-й встрече руководителей стран БРИКС, которая состоялась в формате видеоконференции. Тема его выступления: Формирование высококачественного партнерства во имя открытия новых горизонтов БРИКС.

Си Цзиньпин отметил, что на фоне происходящих в мире тектонических сдвигов и распространения пандемии COVID-19, в настоящий момент перед человечеством встают беспрецедентные вызовы, наблюдается радикальная смена мирового ландшафта.

В Китае говорят: «Золото испытывается огнем». 16 лет БРИКС, как большой корабль, невзирая на яростные волны и бури, уверенно идет на всех парусах, демонстрируя пример сотрудничества в духе взаимной выручки и совместного выигрыша. Сегодня, находясь на историческом перепутье, нам важно не только сохранять приверженность намеченным целям, но и ориентироваться на будущее, формировать всеобъемлющее, тесное, практическое, инклюзивное и высококачественное партнерство в интересах открытия новых горизонтов сотрудничества в рамках БРИКС. Что для этого нужно?

В новых реалиях для стран БРИКС очень важно поддерживать друг друга в вопросах, касающихся ключевых интересов, претворять в жизнь подлинную многосторонность, отстаивать справедливость, равноправие и солидарность, противостоять гегемонии, травле и расколу. Состоявшиеся в этом году встреча министров иностранных дел и встреча высоких представителей по вопросам безопасности послужили стимулом для углубления взаимодействия в сфере антитеррора и обеспечения кибербезопасности, наращивания координации в ООН и других многосторонних форматах в поддержку международной справедливости.

Недавно я выдвинул Инициативу по глобальной безопасности, призванную придерживаться концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности. Человечество живет в неделимом сообществе безопасности, и крайне важно найти новую адекватную модель для обеспечения безопасности - вместо конфронтации, блокового мышления и игр с нулевой сумой должны восторжествовать диалог, партнерство и совместный выигрыш. Китай готов с партнерами по БРИКС вместе работать над ее реализацией, привнести в мир стабильность и позитивную энергию.

Также нужно продвигать сотрудничество и развитие для преодоления рисков и вызовов. Переплетение пандемии коронавируса и украинского кризиса чревато серьезными последствиями. Нарушение производственно-сбытовых цепочек, удорожание биржевых товаров и эрозия международной валютно-финансовой системы бросают огромную тень на развитие всех стран, прежде всего государств с формирующимся рынком и развивающихся стран. Кризис может привести к хаосу, но также может и пробудить реформирование. Это зависит от того, как на него реагировать.

В этом году в рамках китайского председательства приняты Инициатива БРИКС по укреплению сотрудничества в области цепочек поставок, Инициатива БРИКС по торговле и инвестициям во имя устойчивого развития, Соглашение о взаимной административной помощи по таможенным вопросам, Стратегия стран БРИКС в области продовольственной безопасности. Впервые проведена встреча БРИКС на высоком уровне по изменению климата. Стоит использовать эти новые сдвиги для сохранения надежных каналов поставок, предпринимать согласованные меры в ответ на вызовы в таких областях, как сокращение бедности, сельское хозяйство, энергетика и логистика. Важно укреплять потенциал Нового банка развития и поддерживать расширение его членского состава, совершенствовать механизм Пула валютных резервов в интересах обеспечения финансовой безопасности, наращивать сотрудничество в области трансграничных платежей и кредитного рейтинга, упрощать условия для торговли и инвестиций.

В минувшем году я выдвинул Инициативу по глобальному развитию, которая направлена на то, чтобы придать импульс реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года и формированию глобального сообщества развития. Китай готов сообща с партнерами по БРИКС продвигать практическую реализацию данной Инициативы во имя осуществления более динамичного, зеленого и здорового глобального развития.

Еще нужно перейти на инновационный путь и раскрыть потенциал сотрудничества. Будущее за тем, кто сумеет достойно воспользоваться новыми возможностями в пользу экономического развития, в том числе большими данными и искусственным интеллектом. Попытки помешать инновационному развитию других стран и отстоять собственную гегемонию за счет научно-технических монополий, ограничений и барьеров обречены на провал.

Необходимо совершенствовать глобальное управление в области науки и технологии, чтобы новые достижения создали новые блага для человечества. В этом году мы ведем активную работу по укреплению функции Инновационного центра партнерства стран БРИКС по вопросам новой промышленной революции в городе Сямэнь. Провели форум по развитию промышленного Интернета и цифрового производства и форум «Большие данные для устойчивого развития». Приняты Рамочное соглашение о партнерстве в цифровой экономике и Инициатива по сотрудничеству в области цифровой трансформации обрабатывающей промышленности. Создана сеть Центров в области трансфера технологий и механизм по сотрудничеству в космосе. Все это открыло странам БРИКС новые возможности для координации отраслевой политики. С учетом востребованности специалистов в эпоху цифровизации мы создали Альянс по сотрудничеству в сфере среднего профессионального образования. Состоялись конкурс по профессиональным навыкам и конкурс женских инновационных проектов. Это позволило зарезервировать человеческие ресурсы для активизации сотрудничества в сферах инновации и предпринимательства.

Также в духе открытости и инклюзивности надо использовать силу коллективного разума. БРИКС - не какой-то «замкнутый клуб» или «эксклюзивная коалиция», а большая семья и взаимовыгодное партнерство. В 2017 году на сямэньском саммите я предложил формат «БРИКС плюс», который за пять лет получил динамичное развитие, и сегодня уже является образцом сотрудничества Юг-Юг с участием государств с формирующимся рынком и развивающихся стран с целью объединения и укрепления.

Новые реалии актуализируют повестку развития и сотрудничества в более открытом характере. В этом году мы впервые пригласили стран-гостей на диалог в формате «аутрич» на полях встречи министров иностранных дел БРИКС. В недавно образованном Центре разработки вакцин стран БРИКС закреплен принцип открытости. Мы планомерно организуем насыщенные мероприятия «БРИКС плюс» в области научно-технических инноваций, гуманитарных обменов и устойчивого развития, формируем новые площадки сотрудничества для государств с формирующимся рынком и развивающихся стран.

В последние годы многие страны выражают заинтересованность в присоединении к нашей пятерке. Естественно, что новые члены вдохнут свежую кровь в сотрудничество БРИКС, повысят его представленность и авторитет. В этом году на разных площадках предметно обсуждался вопрос расширения БРИКС. Считаю целесообразным продвигать этот процесс, чтобы объединить вокруг пятерки больше единомышленников.

Для всего мира трудно переоценить значение того, что наши страны, как представители государств с формирующимся рынком и развивающихся стран, делают правильный выбор и поступают ответственно в этот ключевой исторический момент. Уверен, что солидарность и объединение усилий помогут нам уверенно идти по пути создания сообщества единой судьбы человечества и открытия прекрасного будущего!

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