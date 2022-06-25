Во Владивостоке нетрезвый водитель, паркуясь, протаранил две машины и сбежал, оставив ключи

Мужчине грозит штраф или лишение прав. Иллюстрация из архива КП.
В районе Липовой, 2, вечер пятницы закончился для водителя куражом. На Honda Accord мужчина попытался припарковаться у своего дома, но не учел расстояния и серьезно побил две другие машины: Honda CH-R и Toyota RAV-4. Видимо, свою роль сыграл алкоголь, о нетрезвом состоянии рулевого сообщили местные аварийные комиссары.
Фото: Telegram-каналы Svodka25, AUTOGARANT_VL
Более того, утверждают очевидцы в соцсетях, местные смогли забрать у мужчины ключи от автомобиля. Сам он, при этом, о сохранности имущества не позаботился и просто сбежал с места ДТП, оставив доступ к машине. Другие обстоятельства уточняются. Жильцы двора обратились в полицию.
Напомним, ранее ужасающая авария произошла на Низководном мосту. Водитель бросил своего пассажира после ДТП.
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