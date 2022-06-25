В центре Владивостока из-за постоянных неразберих появился новый пешеходный переход

Знак устранит конфликты между пешеходами и водителями. Иллюстрация из архива КП.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Новый пешеходный переход появился в центре Владивостока. Он расположен между зданием Росреестра (Посьетская, 48/Светланская, 14) и Федеральной службой судебных приставов (Светланская, 12).
Переход установили на стыке Посьетской и Светланской.
Фото: Дарья НАУМЕЦ
Участок был предметом споров. Здесь часто происходили неразберихи во время часа пик: жители не пропускали машины, или же автомобили не давали пройти людям. Теперь приоритет отдан пешеходу.
Ранее «Комсомольская правда» писала об изменении разметки в популярном районе города. Стоит отметить, не все владивостокцы оценили нововведение.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:
- Telegram;
- Zen;
- ВКонтакте;
- ЯRUS.