В центре Владивостока из-за постоянных неразберих появился новый пешеходный переход

Знак устранит конфликты между пешеходами и водителями. Иллюстрация из архива КП. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новый пешеходный переход появился в центре Владивостока. Он расположен между зданием Росреестра (Посьетская, 48/Светланская, 14) и Федеральной службой судебных приставов (Светланская, 12).

Переход установили на стыке Посьетской и Светланской. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Участок был предметом споров. Здесь часто происходили неразберихи во время часа пик: жители не пропускали машины, или же автомобили не давали пройти людям. Теперь приоритет отдан пешеходу.

Ранее «Комсомольская правда» писала об изменении разметки в популярном районе города. Стоит отметить, не все владивостокцы оценили нововведение.

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