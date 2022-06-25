Почта России выпустила во Владивостоке открытку к 150-летию исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева

Фото: пресс-служба Почты России

Почта России и Приморская картинная галерея выпустили 300 открыток к 150-летию со дня рождения исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева. На них изображена картина приморского художника Евгения Фомина «Владимир Клавдиевич Арсеньев и Дерсу Узала» из собраний галереи. Ее сюжет разворачивается на фоне уссурийской тайги.

Торжественная церемония гашения открыток прошла на выставке «Тайга. Арсеньев. Узала» во Владивостоке. Первыми поставили оттиск почтового штемпеля на открытках губернатор Приморского края Олег Кожемяко, директор макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Максим Костин, директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко и ряд других видных региональных деятелей.

Фото: Приморская картинная галерея

– Владимир Клавдиевич Арсеньев составил первые точные карты Сихотэ-Алиньского хребта, определил высоту вершин и горных перевалов, собрал сведения о приморских дорогах и их проходимости в различных погодных условиях. Его исследования проводились для защиты границ России и способствовали научным открытиям. Выпуская почтовую открытку, мы отдаем дань уважения этому великому человеку, –отметил директор макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Максим Костин.

На специальном почтовом штемпеле изображено здание Приморской картинной галереи и указана дата открытия выставки 24 июня 2022 г. На открытках есть QR-код со звуковой иллюстрацией фрагмента из книги Арсеньева «Дерсу Узала».

– Работа Евгения Фомина погружает зрителей в атмосферу увлекательных путешествий, прекрасно иллюстрирует образы главных героев. Именно такими мы их себе представляем, когда читаем замечательные повести В.К. Арсеньева «Дерсу Узала», «Жизнь и приключения в тайге», «По уссурийскому краю». Картина стала титульной на нашей выставке «Тайга. Арсеньев. Узала», –– рассказала директор Приморской картинной галереи Алена Даценко.

Выставка «Тайга. Арсеньев. Узала» продолжит свою работу до 20 августа. Все желающие смогут увидеть более ста произведений из музейных собраний музеев России, а также Русского географического общества.

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