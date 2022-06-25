Форсаж по-владивостокски: мотогонщик провернул трюки на байке с коляской

Фото: принтскрин видео, dtp_kam

Жители Владивостока заметили на дорогах в районе Некрасовской необычного мотоциклиста, удивившего трюками на транспорте с люлькой. Мужчина таким образом виртуозно объехал пробку: он поднял коляску мотоцикла и проскочил мимо водителей на машинах.

Способности байкера поразили местных, поэтому каскадер получил тонну лестных комментариях. Заинтересовались виртуозом даже в других регионах: редакция «КП» заметила, что видеокадры тиражируют паблики Камчатки и Хабаровского края. Вот что пишут в комментариях:

– На расслабоне маневрирует;

– Красава, четкий трюк;

– Зачем? В очереди на пересадку органов?

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о мотоциклистах, устроивших шоу в районе Светланской.

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