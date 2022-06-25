Многокилометровая пробка сковала въезд во Владивосток из-за очередного ДТП с большегрузом

В аварии пострадали как минимум два автомобиля. Фото: Dpskontrol_125rus

Около Низководного моста на объездной Де-Фриза дорогу сковало очередное жесткое ДТП. Большегруз перевернулся набок, из-за чего на трассе образовалась многокилометровая пробка из машин. Об этом редакции сообщили очевидцы.

Грузовик врезался в леера и упал. Огромный автомобиль, оставшийся на дороге, заблокировал трассу. Выехать в сторону Надеждинска почти невозможно. На месте уже работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства и причины аварии уточняются. Пострадал как минимум еще один автомобиль. О погибших не сообщается.

Напомним, уже несколько серьезных аварий произошли на этом отрезке дороги. Последний яркий пример – серьезное столкновение большегруза DAF с леерными ограждениями. После аварии водитель скрылся с места, прыгнув в воду.

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