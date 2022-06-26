Движение по трассе Де-Фриз – Седанка ограничат в Приморье

Чтобы попасть во Владивосток придется воспользоваться объездным путем через Вольно-Надеждинское. ФОТО: Конструктор карт Яндекса

Трассу Де-Фриз – Седанка перекроют в субботу, 2 июля, в Приморье. В этот день в крае пройдет событие федерального масштаба – 2-й этап Кубка России на средней дистанции и Чемпионат Приморского края по триатлону.

Из-за соревнований движение будет ограничено с самого утра: с 7:00 по 17:00. В районе полуострова уже установили таблички с информацией, что дорогу перекроют с поворота на поселок Шмидтовка до развязки на Седанке. При этом транзит из Владивостока в сторону Уссурийска останется открытым

Отметим, что на состязаниях «Де-Фриз 113» по триатлону спортсменам предстоит преодолеть 1,9 километра вплавь по акватории Амурского залива, 90 километра на велосипеде в сторону Шмидтовки и пробежать по мосту 21,1 километра. Также в рамках чемпионата приморского края пройдет детский забег (от 7 до 12 лет) на дистанции 1и 3 километра.

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