Возможны ливни и грозы, но до +29°C: в Приморье вернулось лето

В Приморье возможны осадки, но будет тепло. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После пасмурной погоды в столице Приморья выходные выдались по-настоящему летними. По прогнозам синоптиков, в воскресенье будет еще теплее, чем в субботу. Во Владивостоке возможны небольшие осадки, на некоторые районы края могут обрушиться ливни с грозами.

Как отмечают специалисты портала «Примпогода», погоду в крае 26 июня определяют фронтальные разделы. Ожидается ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +18...+29°C.

Во Владивостоке в воскресенье переменная облачность, возможен небольшой дождь. При южном ветре столбики термометров городе поднимутся до +24...+26°C.

В Уссурийске временами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер слабый, во второй половине южный умеренный. Воздух прогреется до +25...+27°C.

Теплый выходной ожидается и в приморской Находке. В городе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый, со второй половины южный умеренный. Температура воздуха +23...+24°C.

Вода в Амурском заливе прогреется до +19°C, в заливе Находка +16°C, в заливе Посьета +18°C.

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