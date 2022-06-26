Во Владивостоке из-за ремонта теплосетей перекроют крупный участок дороги

Теплотрассу диаметром 200 миллиметров заменят на современный трубопровод. Фото: Администрация Владивостока

Реконструкция 300 метров теплотрассы на Эгершельде начнется в понедельник, 27 июня. ВПЭС планирует заменить изношенные коммуникации от Казанской, 1, до Стрельникова, 9. Работы продлятся до 15 октября.

Как рассказали в мэрии Владивостока, теплотрассу диаметром 200 миллиметров заменят на современный трубопровод, увеличенный до 400 миллиметров. Таким образом возрастет пропускная способность сети, и улучшится теплоснабжение жителей района.

Помимо того, что на участке нельзя будет проехать, с 27 июня по 15 октября отключат горячее водоснабжение на следующих адресах:

– Стрельникова, 3, 4, 4/6, 6а, 8, 10, 12, 14, 3а, 3б;

– Крыгина, 1, 5, 6, 3;

– Самарская, 10а.

На время реконструкции автомобилисты могут воспользоваться объездными путями по улицам Розничная, Крыгина и Казанская.

На время реконструкции автомобилисты могут воспользоваться объездными путями по улицам Розничная, Крыгина и Казанская.

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