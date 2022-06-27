Тысячи жителей Приморья останутся без холодной воды в конце июня

Некоторым придется сидеть без воды целый день. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце первого летнего месяца некоторые города Приморья останутся без холодной воды. Как рассказали в «Примводоканел» связано это с проведением аварийных ремонтных работ.

Во Владивостоке отключения начались в понедельник, 27 июня, с 9:00. На Борисенко 35, 35а и 44 подачу водоснабжения возобновят в 16:00. В 19:00 воду дадут на Луговой 59-85.

Массовые отключения ожидаются в Артеме 28 июня из-за работ по выносу и переключению водовода компанией АО «СпецСу». Жителям города придется сидеть без воды весь день. Подачу остановят с 8:00 и возобновят только 29:00 в 0:00. Отключения пройдут по следующим адресам: Анисимова; Владивостокская; пер. Внутренний; Воровского; пер. Воровского; 2 пер. Воровского; 3 пер. Воровского; Горная; Дальневосточная; пер. Двинский; Дзержинского, д.39-59, д.26-50; Заозерная; Ивановская; Ключевая; 1-я Ключевая; ул. 2-я Ключевая; ул. Куйбышева, д.20, 36, 42, 37, 41, 47, 49; Озерная; Октябрьская, д.24-54, д.17-47; Партизанская; Первомайская; Садовая; Пушкина; Фрунзе, д.111-127, д.70-106; Хасанская, д.8-14, 17-31; пер. Шевченко.

Слабое давление вплоть до отсутствия холодной воды может быть на Арсеньева; Астраханская; Бакинских Комиссаров; Белинского; Васнецова; пер. Васнецова; Героев Краснодона; Гоголя; пер. Горсоветский; Горького; Интернациональная; Калинина; Каховского; Квартальная; Кирова; Космонавтов; Красина; пер. Красина; Лазо; Леваневского; Левитана; пл. Ленина; Невельского; Норильская; пер. Овражный; 40 лет Октября; Панфилова; Пестеля; Пограничная; Полтавская; Пояркова; Пржевальского; Сафронова; Тихоокеанская; Толстого; Тургенева; Урицкого; Фрунзе; Фастовца; Ханкайская; Хасанская; пер. Хасанский; Циолковского; Шаумяна.

29 июня в Артеме из-за аварийных ремонтных работ воды не будет с 9:00 до 20:00 в домах на Горького; Кирова, д.57, 57б, 59; Лазо, д.22, 25/1, 27, 29, 31, 31/1, 33, 35, 38, 40, 42, 42/1, 44; 40 лет Октября.

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