Приморцы все еще могут поучаствовать в федеральном конкурсе видео и проекте «Алый парус»

Прими участие в федеральном проекте до 7 июля. Фото: Комсомольская правда

Во Владивостоке прошел бурный День молодежи – «Комсомольская правда - Владивосток» обустроила целый павильон, чтобы весь день вести трансляцию праздника и подкасты с уникальными представителями молодежи. Накануне, 26 июня, каждый желающий в возрасте от 14 до 35 лет мог прийти и предложить свою идею для ролика в ТикТоке, ВКонтакте и других соцсетях... Мы рады объявить, что такой шанс все еще есть!

Если вы хотите попробовать себя в роли блогера, можно записать видеовизитку и стать участником проекта «Звезды соцсетей». Видеовизитки можно также прислать с 22 июня по 7 июля на почту media@phkp.ru с темой письма: «Звезда соцсетей KP.RU». Указать необходимо ФИО, возраст и жанр будущего ролика.

Если ты предпочитаешь подкасты, то присылай с 22 июня по 7 июля свои идеи с аудиовизитками на почту media@phkp.ru с темой письма: «Голоса молодежи-2022». Авторы пяти лучших идей подкастов и голосов смогут посодрудничать с «Комсомолкой», а самый лучший «голос молодежи» как голос поколения пригласят на федеральный эфир в Москву. Именно ты можешь стать соведущим одной из знаковых программ радио, получить бесценный опыт и мастер-классы от известных радиоведущих «КП», а также заработать свои первые деньги, озвучивая подкасты и записывая ролики для радиостанции.

И это еще не все! Если твоя стихия – тексты, то в период с 22 по 30 июня присылай свои идеи на почту media@phkp.ru с темой письма: «Алый парус КП».

К слову, в мобильной студии «Комсомольской правды - Владивосток» несколько ребят поучаствовали в подкастах и побывали «голосом» всей страны. Так, например, видеомейкер Арина Левадняя рассказала секреты съемок, а спортсмен и тренер Николай Кугук – о проблемах спорта в Приморье.

«Алый парус» – специальный проект о карьере, деньгах, молодежи и социально значимых темах. Подробнее узнать о нем и принять участие можно узнать на нашем сайте. Победителю положена награда от 30 до 100 тысяч рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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