Функции теплоснабжения Партизанского муниципального района переданы Примтеплоэнерго

Фото: Котельная в селе Новая Сила.

В июне текущего года по поручению правительства Приморского края в эксплуатацию Примтеплоэнерго перешли 21 котельная, расположенные в селах Владимиро-Александровское, Хмыловка, Новицкое, Фроловка, Золотая Долина, Петерино, Сергеевка, Екатериновка, Боец Кузнецов, Новая Сила и поселке Волчанец.

Решение принято для обеспечения бесперебойного теплоснабжения жителей Партизанского района, а также восстановления инфраструктуры ЖКХ, требующей значительных финансовых и производственных ресурсов.

– Около 10 лет услуги отопления здесь оказывали местные теплоснабжающие организации, средств которых было недостаточно для проведения полноценных ремонтных работ и замены дорогостоящего оборудования на объектах, – рассказал генеральный директор предприятия Владимир Малюшицкий.

До начала отопительного периода предстоит ускоренными темпами закупить и установить новое котельное оборудование, провести восстановительный ремонт зданий и тепловых сетей. В селах Екатериновка и Владимиро-Александровское планируется установка трех новых автоматизированных модульных котельных на замену устаревших угольных.

Фото: На котельной в селе Золотая Долина.

На подготовку принятых объектов к предстоящей зиме Примтеплоэнерго выделяет порядка 30 миллионов рублей из собственных средств предприятия, еще около 60 миллионов – субсидии краевого бюджета.

По словам Владимира Малюшицкого, для выполнения принятых обязательств в составе Партизанского филиала Примтеплоэнерго создан дополнительный тепловой район – Владимиро-Александровский. Ведется формирование штата. На данном этапе трудоустроено около 50 сотрудников, большинство из которых ранее работали на переданных предприятию котельных. Общая численность специалистов нового теплового района составит 240 человек.

Как отметила заместитель председателя правительства Приморского края Елена Пархоменко, Примтеплоэнерго уже неоднократно успешно справлялось с подобными задачами при передаче ветхих объектов теплоснабжения в Сибирцево, Владивостоке, Арсеньеве, Барабаше и других территориях, успевая обеспечить достойную подготовку объектов к отопительному сезону.

Фото: Котельная в селе Золотая Долина.

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