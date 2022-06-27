Жителей Приморья хотели накормить опасной курицей из Бразилии

В Приморье не пустил партию замороженный курицы из Бразилии. Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты ветеринарной лаборатории исследовали пробы замороженной курицы из Бразилии, которая поступила в Приморье. В мясе птиц обнаружили нарушения технического регламента.

Как рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора, проверку организовали из-за усиленного контроля за качеством продукции предприятия бразильского штата Парана, где ранее уже выявлялись различные нарушения. На этот раз ветеринары установили, что в мясе находится недопустимая концентрация медицинских препаратов кокцидиостатиков (динитрокарбанилид).

Эти вещества предназначены для профилактики и лечения кокцидиозов (эймериозов). К сожалению, препараты этой группы используются в птицеводстве не только по прямому назначению. Помимо подавления роста и развития паразитов в организме, они способствуют повышению роста массы и более полному усвоению кормов, особенно при неполноценном рационе. Их содержание в продуктах питания не допускается.

Если производитель отправляет бройлеров на убой, не соблюдая сроки вывода противопаразитарных препаратов, эти вещества попадают в организм человека. Регулярное употребление такого мяса ведет к дисбактериозу, аллергическим реакциям и снижению иммунитета.

Информация о нарушениях в поступившей в Приморье партии кур внесли в систему (АС) в области ветеринарии «Веста», а также территориальные управления Россельхознадзора и другие ведомства по всей России.

Владельцу продукции направят письмо об изъятии некачественной и опасной продукции на время проведения детальной экспертизы. По ее результатам специалисты примут решение о использовании мяса кур или его уничтожении. На это время весь груз будет храниться в холодильнике на складе. Импорт продукции с этого предприятия в Бразилии могут вообще запретить до тех пор, пока производитель не устранит все нарушения.

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