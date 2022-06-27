Теперь не только товары, но и услуги: предпринимателей Приморья поддержат нестандартно

Возможностей для бизнеса в городе станет больше. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке состоялась «Вторая большая конференция клуба предпринимателей Дальнего Востока». Во время важной бизнес-сессии глава приморской столицы Константин Шестаков пообщался с представителями сферы товаров и услуг, ответил на актуальные вопросы и рассказал о мерах поддержки. Участниками встречи стали десятки специалистов из разных регионов ДФО. В рамках события опытные бизнесмены поделились с коллегами методами работы в современных реалиях и историями успеха.

В столице Приморья собрались специалисты со всего Дальнего Востока. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Во время секции на тему «Новые правила ведения бизнеса в России и мире» мэр поделился, что у предпринимателей появится возможность реализовывать не только товары, но и услуги в нестационарных торговых объектах. Глава города в очередной раз отметил, что администрация уделяет огромное внимание благоустройству общественных пространств. Речь идет не только об организации мест отдыха, но и об интеграции в них бизнеса, чтобы создать комфортные условия, и для клиентов, и для предпринимателей.

– На сегодняшний день эта работа показывает положительные результаты – появление новых перспективных мест для ведения бизнеса. Это подтверждает факт повышения активности предпринимателей, которые с большим энтузиазмом принимают участие в аукционах по распределению земельных участков или НТО. Мы сегодня видим ту динамику, которой ранее не было, – поделился Константин Шестаков.

Константин Шестаков пообщался с предпринимателями. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

По словам мэра, все формальности для расширения возможностей бизнеса уже соблюдены. Разработан и направлен в соответствующие инстанции нормативно-правовой акт, позволяющий реализовывать услуги в НТО. Расширить возможности предпринимателей, скорее всего, получится к концу лета.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», в самых популярных местах отдыха в городе планируется организовать точки по продаже мороженого. Администрация ищет ответственного бизнесмена, который выполнит все условия контракта. Предпринимателей также ждут на пляже Ахлестышева, здесь помимо фудкортов как раз намерены уделить внимание сфере других услуг. Благодаря бизнесменам должен появиться прокат оборудования, который поможет отдыхающим провести время на обновленном пляже интересно и активно.

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