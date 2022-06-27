В Приморье рецидивисты три раза обнесли квартиру через дырку в потолке

Жители Приморья три раза обворовали одну и ту же квартиру. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Арсеньеве в Приморье полицейские задержали двух местных жителей, которые несколько раз обворовали одну и ту же квартиру. Организатора преступления отправили в СИЗО.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по ПК, когда владельца квартиры на улице Щербакова не было дома, подозреваемые через открытый люк в подъезде пробрались на чердак. Там они убрали доски, которые закрывали дыру в потолке одной из комнат, и проникли в помещение.

Квартирные воры унесли с собой различные вещи, но затем решили вернуться и забрать все остальное. Они еще два раза подобным образом посещали квартиру пострадавшего, откуда похитили всю бытовую технику и различные инструменты.

Когда владелец жилья вернулся домой и обнаружил пропажу своих вещей, то вызвал полицию. Оперативники вскоре задержали двух ранее судимых местных жителей, которые полностью сознались в этих преступлениях.

Следователи завели на них уголовное дело и отправили организатора в СИЗО. Его подельника отпустили под подписку о невыезде. Материалы расследования отправили в суд, который и вынесет обвиняемым приговор. За три кражи из квартиры им грозит до шести лет колонии.

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