Житель Приморья хотел продать героин, но нарвался на полицейского

В Уссурийске местный житель отправился в колонию за продажу крупной партии героина.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Перед судом в Уссурийске предстал местный житель, который попытался на продаже крупной партии запрещенных веществ. До этого он купил партию зелья, чтобы продавать ее меньшими дозами.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморья, в апреле 2020 года подозреваемый приобрел у неизвестного продавца крупную партию героина, которую планировал перепродать и на этом заработать. Первый раз сделка прошла успешно, а на второй под видом покупателя к нему пришел оперативный сотрудник.
Когда продавец продал ему крупную партию наркотиков, на него тут же надели наручники. Следователи завели уголовное дело и мужчина предстал перед судом. В итоге житель Уссурийска получил 16 лет колонии строгого режима.
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