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Владивосток27 июня 2022 4:48

Самые инициативные и талантливые: 25 владивостокцев стали победителями конкурса «Молодежный вектор»

Во Владивостоке вручили денежную премию за вклад в развитие молодежной политики
Екатерина ТИХАЯ
В этом году премию получили 25 человек. Анастасия Котлярова, администрация Владивостока

В этом году премию получили 25 человек. Анастасия Котлярова, администрация Владивостока

Талантливые владивостокцы получили ежегодную премию «Молодежный вектор» за вклад в развитие молодежной политики. Вручение прошло во время празднования Дня молодежи, в этом году 25 человек в возрасте от 14 до 30 лет получили свои награды в воскресенье, 26 июня, на набережной Цесаревича.

Как отмечал Сергей Язев, руководитель городского управления по делам молодежи и связям с общественностью, конкурс «Молодежный вектор» – это еще один вариант для поддержки молодых и активных жителей Владивостока.

Заслуженные награды ребятам вручили мэр Константин Шестаков и председатель городской думы Андрей Брик.

Награждение прошло на набережной Цесаревича во время празднования Дня молодежи. Анастасия Котлярова, администрация Владивостока

Награждение прошло на набережной Цесаревича во время празднования Дня молодежи. Анастасия Котлярова, администрация Владивостока

Так, почетные знаки «Молодежный вектор» и 25 тысяч рублей получили:

- Арутюнян Лилит – педагог, автор проекта «Суббота молодого учителя»;

- Барановская Алина – организатор федерального проекта эковикторин «О, да, вторсырье!»;

- Белоголовцева Екатерина – руководитель волонтерской деятельности в Музее истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева и Музея-заповедника «Владивостокская крепость;

- Бертина Екатерина – медиаволонтер;

- Быковский Кирилл – организатор различных молодежных мероприятий;

- Головаш Денис – член оргкомитета волонтерского центра МОО «Федерация военно-тактических игр»;

- Захаров Александр – руководитель благотворительного проекта «Подари Фрукты Детям»;

- Ильина Кристина – организатор мероприятий и всероссийских акций;

- Калугин Дмитрий – соорганизатор благотворительного праздника «Доброе мороженное» ;

- Камкина Алена – ведущая спортсменка молодежной женской сборной команды Владивостока по самбо и сумо;

- Купчик Артем – представитель Союза благотворительных и социальных организаций «Во имя добра»;

- Нагорнов Виктор – художник, организатор мастер-классов по граффити для детей;

- Оданец Георий – представитель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»;

- Плохих Светлана – организатор серии уроков «Профессия волонтер» и обучающей программы «Школа волонтеров»;

- Пономарев Алексей – представитель «Приморского краевого центра народной культуры»;

- Попова Анастасия – координатор волонтерского состава «Бегового спортклуба «DNS»;

- Сороквашин Олег – главный редактор школьной литературно-общественной газеты «Точка Zрения», работающей на базе школы №48;

- Сохненко Владимир – организатор Школы КВН для студентов;

- Сютина Маргарита – волонтер, координатор и организатор молодежных, общественных и благотворительных мероприятий;

- Тарасенко Наталья – руководитель и организатор серии обучающих мероприятий для волонтеров ;

- Холоша Кристина – руководитель и главный организатор «Медиашколы 2.0» среди студенческих отрядов Приморского края;

- Шестаков Михаил – представитель благотворительной организации «Ключи от сердца»;

- Шпаков Матвей – организатор мероприятий и всероссийских акций;

- Якинто Дмитрий – организатор соревнований по спидкубингу

- Якунина Галина – организатор проекта «Свопы от Бебишеринг».

Вручили награды Константин Шестаков и Андрей Брик. Анастасия Котлярова, администрация Владивостока

Вручили награды Константин Шестаков и Андрей Брик. Анастасия Котлярова, администрация Владивостока

Отметим, конкурс «Молодежный вектор» появился во Владивостоке в августе 2013 года, когда было глава города утвердил положение. За это время конкурс приобрел популярность среди активных и инициативных жителей дальневосточной столицы. В октябре 2021-го премию получили 25 человек, в 2020-м – 24, а в 2019-м – 20.

Добавим, что «Комсомольская правда» тоже поддерживает энергичных жителей Владивостока: талантливые писатели и блогеры до 30 июня могут прислать свои тексты и получить за лучшие из них 100 тысяч рублей; а до 7 июля можно отправить свои креативные видео и подкасты и прозвучать на всю страну.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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