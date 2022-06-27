Самые инициативные и талантливые: 25 владивостокцев стали победителями конкурса «Молодежный вектор»

В этом году премию получили 25 человек. Анастасия Котлярова, администрация Владивостока

Талантливые владивостокцы получили ежегодную премию «Молодежный вектор» за вклад в развитие молодежной политики. Вручение прошло во время празднования Дня молодежи, в этом году 25 человек в возрасте от 14 до 30 лет получили свои награды в воскресенье, 26 июня, на набережной Цесаревича.

Как отмечал Сергей Язев, руководитель городского управления по делам молодежи и связям с общественностью, конкурс «Молодежный вектор» – это еще один вариант для поддержки молодых и активных жителей Владивостока.

Заслуженные награды ребятам вручили мэр Константин Шестаков и председатель городской думы Андрей Брик.

Награждение прошло на набережной Цесаревича во время празднования Дня молодежи. Анастасия Котлярова, администрация Владивостока

Так, почетные знаки «Молодежный вектор» и 25 тысяч рублей получили:

- Арутюнян Лилит – педагог, автор проекта «Суббота молодого учителя»;

- Барановская Алина – организатор федерального проекта эковикторин «О, да, вторсырье!»;

- Белоголовцева Екатерина – руководитель волонтерской деятельности в Музее истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева и Музея-заповедника «Владивостокская крепость;

- Бертина Екатерина – медиаволонтер;

- Быковский Кирилл – организатор различных молодежных мероприятий;

- Головаш Денис – член оргкомитета волонтерского центра МОО «Федерация военно-тактических игр»;

- Захаров Александр – руководитель благотворительного проекта «Подари Фрукты Детям»;

- Ильина Кристина – организатор мероприятий и всероссийских акций;

- Калугин Дмитрий – соорганизатор благотворительного праздника «Доброе мороженное» ;

- Камкина Алена – ведущая спортсменка молодежной женской сборной команды Владивостока по самбо и сумо;

- Купчик Артем – представитель Союза благотворительных и социальных организаций «Во имя добра»;

- Нагорнов Виктор – художник, организатор мастер-классов по граффити для детей;

- Оданец Георий – представитель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»;

- Плохих Светлана – организатор серии уроков «Профессия волонтер» и обучающей программы «Школа волонтеров»;

- Пономарев Алексей – представитель «Приморского краевого центра народной культуры»;

- Попова Анастасия – координатор волонтерского состава «Бегового спортклуба «DNS»;

- Сороквашин Олег – главный редактор школьной литературно-общественной газеты «Точка Zрения», работающей на базе школы №48;

- Сохненко Владимир – организатор Школы КВН для студентов;

- Сютина Маргарита – волонтер, координатор и организатор молодежных, общественных и благотворительных мероприятий;

- Тарасенко Наталья – руководитель и организатор серии обучающих мероприятий для волонтеров ;

- Холоша Кристина – руководитель и главный организатор «Медиашколы 2.0» среди студенческих отрядов Приморского края;

- Шестаков Михаил – представитель благотворительной организации «Ключи от сердца»;

- Шпаков Матвей – организатор мероприятий и всероссийских акций;

- Якинто Дмитрий – организатор соревнований по спидкубингу

- Якунина Галина – организатор проекта «Свопы от Бебишеринг».

Вручили награды Константин Шестаков и Андрей Брик. Анастасия Котлярова, администрация Владивостока

Отметим, конкурс «Молодежный вектор» появился во Владивостоке в августе 2013 года, когда было глава города утвердил положение. За это время конкурс приобрел популярность среди активных и инициативных жителей дальневосточной столицы. В октябре 2021-го премию получили 25 человек, в 2020-м – 24, а в 2019-м – 20.

Добавим, что «Комсомольская правда» тоже поддерживает энергичных жителей Владивостока: талантливые писатели и блогеры до 30 июня могут прислать свои тексты и получить за лучшие из них 100 тысяч рублей; а до 7 июля можно отправить свои креативные видео и подкасты и прозвучать на всю страну.

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