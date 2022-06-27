Езда нетрезвой женщины без прав привела к травмам трех человек в Приморье

Место аварии. Фото: пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю

Ночное автоприключение нетрезвой женщины на легковом автомобиле привело к серьезной аварии. Нарушительница (судя по всему, в кураже) решила сесть за руль без прав с друзьями. Пострадали три человека, включая ее саму, сообщили в краевом УМВД Приморья.

Все произошло в Дальнереченске. 36-летняя женщина потеряла управление и съехала в кювет, где столкнулась с деревом. Госпитализации героям истории удалось избежать, но они получили различные травмы. Инспекторы ГИБДД установили содержание спиртного в крови женщины за рулем – также быстро выяснилось, что у водителя нет прав. Полиция проводит проверку.

Напомним, в минувшие выходные еще один рулевой после куражной пятницы попал в ДТП. Как писала «Комсомольская правда – Владивосток», все произошло в одном из жилых дворов дальневосточной столицы.

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