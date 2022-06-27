Молодежи Приморья подарили шанс

Илья Кузнецов и Гасан Гасанбалаев в мобильной студии «Комсомольской правды». Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Интересную коллаборацию можно было увидеть на Дне молодежи. В воскресенье на набережной Цесаревича стояла площадка под заманчивым названием «Карьера», которая объединила под своей крышей ведущие вузы Владивостока, самых крупных работодателей Приморья и продукты Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Помимо того, что молодые люди знакомились с такими популярными программами, как дальневосточный гектар и дальневосточная ипотека, так они еще и могли узнать о работе или учебе. Так, вузы рассказывали о своих приемных кампаниях и образовательных программах, а руководители крупных компаний тут же показывали возможные пути роста в будущем.

Подробнее о работе площадки «Карьера» и возможностях для молодых людей в мобильной студии радио «Комсомольская правда» рассказал Гасан Гасанбалаев, директор департамента развития трудовых ресурсов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Самое главное, что подметил собеседник нашего ведущего Ильи Кузнецова, что подобные стенды – отличный шанс для жителей Владивостока и всего Приморья остаться в родном регионе и быть крайне успешным.

О том, чем сейчас интересуется молодежь и как можно устроить свою учебу и работу, смотрите в видео:

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