Стали известны победители феерического турнира по трюкам на BMX и Kickscooter во Владивостоке

Для экстремалов построили одну из самых больших для Дальнего Востока рамп. Фото: Николай КУГУК

Во Владивостоке в минувший воскресный выходной, 26 июля, прогремел праздник в честь молодежи. Реализованная программа впервые вышла на федеральный уровень – как писала «КП», набережную Цесаревича, где все произошло, разделили на несколько секций. На территории спорта развернулись нешуточные соревнования экстремалов по дисциплинам BMX и Kickscooter (трюковый самокат). «Комсомольская правда – Владивосток» узнала, кто победил.

Участвовать можно было в возрасте от 13 до 28 лет; количество любителей «драйва» превысило два десятка. Судьи подвели итоги соревнований и определили три призера.

Победителями в дисциплине кикскутер стали Киптилов Денис из Владивостока, Шевцов Иван из Южно-Сахалинска (он также забрал номинацию «лучший трюк») и Гизатулин Данил (Артем).

В категории BMX первое место занял Бугорков Михаил (юноша из Владивостока также забрал номинацию «лучший трюк»), второе – Ануфриенко Олег (Комсомольск-на-Амуре), а бронзу забрал Лобань Леонид (Владивосток). Миша Бугорков, одержав сразу две победы, отправится в URAM PARK в Казани. Это одна из самых лучших рамп в России.

Подробности того, как прошел День молодежи во Владивостоке – в материале КП.

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