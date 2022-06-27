Расширяем уличную классику: экшн-спот на Дне молодежи подарил шквал эмоций

Илья Кузнецов и Денис Горбунов в мобильной студии «Комсомольской правды». Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

День молодежи на набережной Цесаревича во Владивостоке выдался жарким, и сейчас речь не только про палящее солнце и высокую температуру. Шквал эмоций и ярких впечатлений собрала экстрим-площадка, где ребята соревновались в экшн-трюках на BMX и kickscooter. В воскресенье, 26 июня, в мобильной студии «Комсомольской правды» побывал «главный по уличной классике» – президент федерации экстремальных видов спорта Приморья Денис Горбунов.

Раньше идея общего молодежного экстрим-спорта не находила поддержки, но сегодня творится российская история – это видно на примере Дня молодежи, когда на общегородском празднике создали специальный спот и даже организовали полноценные соревнования. Главным призом стала поездка в самый большой экстрим-комплекс России URAM PARK в Казани.

Денис отмечает, что расширить географию стало возможным благодаря объединению людей, которые создают подобные крутые проекты по всей стране.

Огорчением для любителей экстрима стало то, что спот на набережной Цесаревича разбирают после праздника. Сейчас во Владивостоке есть одна большая площадка, она стоит в конце набережной Спортивной гавани, там же проходят все экшн-соревнования, в том числе и фестиваль «Мосты». Однако, как поделился Денис, экстремалы попросили поддержки для создания нового спортивного пространства.

Подробнее об уличном спорте и его жизни в городе Денис Горбунов рассказал во время беседы с нашим ведущим Ильей Кузнецовым:

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