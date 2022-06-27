Неуправляемый самосвал с булыжниками перевернулся на трассе в Приморье

Фото: УМВД России по Приморскому краю.

Серьезная авария произошла в Приморье в понедельник, 27 июня. По предварительной информации, никто из участников движения не пострадал, чего не скажешь о самих автомоблях. О подробностях ДТП рассказали в краевой полиции – читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Все случилось на 11 километре автодороги поселок Новый – Де-фриз – Седанка – Патрокл. Со стороны Владивостока двигался 44 летний мужчина, управляющий самосвалом. Габаритный авто ехал в сторону Уссурийска. Скорость машины водитель выбрал небезопасную – обеспечивать контроль за движением транспорта при таких условиях оказалось невозможным. В какой-то момент рулевой не справился с управлением самосвала и столкнулся со стоящей на обочине малолитражкой – Daihatsu Mira. Дальнейшее развитие событий напоминало сюжет кинофильма: груженный булыжниками грузовик перевернулся набок, упав на разделительные ограждения, а огромные камни в этот момент с грохотом выпали из кузова на проезжую часть. В этот момент по встречной полосе двигался легковой авто – Toyota Premio. Естественно, булыжники серьезно повредили и его.

Фото: УМВД России по Приморскому краю.

В полиции уточнили, что никто из участников движения, к счастью, не пострадал. Однако все авто получили серьезные кузовные повреждения. Стаж вождения виновника аварии составляет 24 года, за все это время к административной ответственности мужчину привлекали один раз – в 2022 году. Штраф он, кстати, до сих пор не оплатил, да и срок добровольной оплаты уже давно истек.

В этот раз специалисты снова составили административные протоколы за неуплату штрафов, за повреждение дорожного сооружения и за управление грузовым транспортом с тахографом без карточки водителя. Более того, мужчине придется оплатить ремонт двух разбитых машин и разнесенных дорожных опор.

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