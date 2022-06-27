Владивостокцев ждут массовые отключения воды на этой неделе

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Во Владивостоке пройдут отключения холодной воды. Об этом сообщает «Примводоканал». Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Так, по данным ведомства, во вторник, 28 июня, с 09:00 до 17:00 часов воду отключат в домах по следующим адресам:

Восточная 3-я, 2. Разина, 28-30. Шоссейная 2-я, 19, 19а, 19б, 19ст.2.

Причина – аварийные ремонтные работы.

В этот же день с 10:00 до 17:00 вода по причине аварийных ремонтных работ исчезнет с домов по адресам:

Демьяна Бедного, 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7а, 8, 8а, 9, 11а, 13, 13а, 15, 15а. Серова, 18, 20, 24, 26, 26д, 33, 35, 41, 43.

В среду, 29 июня, воды из-за аварийного ремонта не будет в домах по следующим адресам:

ул. Лазо, д.22, 25/1, 27, 29, 31, 31/1, 33, 35, 38, 40, 42, 42/1, 44; ул. Кирова, д.57, 57б, 59; ул. 40 лет Октября; ул. Горького

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