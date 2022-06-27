Специалист мэрии Владивостока поделился секретами о Дне молодежи

Илья Кузнецов и Илья Захаров в мобильной студии «Комсомольской правды». Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Такой масштаб для Владивостока, который был на Дне молодежи в этом году, можно сравнить разве что с Днем города. В мобильной студии подкастов&видео радио «Комсомольская правда» и KP.RU: «Алый парус», о секретах рассказал Илья Захаров, специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока и программный директор фестиваля Дня молодежи.

Хотя вначале по прогнозу на 26 июня стоял дождь, в итоге в воскресный день было ясно и жарко. Городу повезло с погодой, поэтому на праздник пришло больше 30 тысяч человек!

– Ждали ли такого количества гостей? На 25 тысячах при регистрации мы офигели, потому что для Владивостока это колоссальная цифра, – заметил Илья Захаров в разговоре с нашим ведущим Ильей Кузнецовым.

Больше секретов и подробностей – в видеоинтервью «Комсомолки»:

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