Специалист мэрии Владивостока поделился секретами о Дне молодежи

Илья Кузнецов и Илья Захаров в мобильной студии «Комсомольской правды».
Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ
Такой масштаб для Владивостока, который был на Дне молодежи в этом году, можно сравнить разве что с Днем города. В мобильной студии подкастов&видео радио «Комсомольская правда» и KP.RU: «Алый парус», о секретах рассказал Илья Захаров, специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока и программный директор фестиваля Дня молодежи.
Хотя вначале по прогнозу на 26 июня стоял дождь, в итоге в воскресный день было ясно и жарко. Городу повезло с погодой, поэтому на праздник пришло больше 30 тысяч человек!
– Ждали ли такого количества гостей? На 25 тысячах при регистрации мы офигели, потому что для Владивостока это колоссальная цифра, – заметил Илья Захаров в разговоре с нашим ведущим Ильей Кузнецовым.
Больше секретов и подробностей – в видеоинтервью «Комсомолки»:
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