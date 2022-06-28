Дорожные службы освободили путь на остров Русский

Дорожные службы устранили проблему. Фото: администрация Владивостока

28 июня стихия во Владивостоке разыгралась не на шутку. Из-за сильного дождя на Русском острове в районе мини-ТЭЦ «Центральная» произошел обвал скального грунта. Движение по правой полосе перекрыли, добраться до ДВФУ было невозможно. Однако, примерно за два часа, проблему устранили.

Администрация города информирует, что дорожные службы оперативно выполнили свою работу и теперь движение вновь восстановлено. Отметим, что к обеду ливень прекратился, но лишь на время. Как рассказала нашему корреспонденту главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова, дождь будет лить весь день, иногда даже с особым рвением. Для юга и юго-востока Приморья прекратится все только в ночь на 29 июня, дальше непогода двинется на север края.

Это лишь один из неприятных случаев на дорогах 28 июня. Фото: администрация Владивостока

ПО ТЕМЕ:

Оползень в Приморье заблокировал дорогу к порту

Техника уже приступила к расчистке завала (Подробнее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.