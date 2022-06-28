Во Владивостоке восстановлено движение трамваев

Во Владивостоке возобновили движение трамваев, прерванное из-за последствий ливня. Фото: администрация Владивостока

Дорожные службы закончили расчистку путей и отвели воду, что позволило запустить движение трамваев во Владивостоке. Ранее из-за сильных осадков они временно не ходили.

Как рассказали в администрации Владивостока, сейчас трамваи двигаются по расписанию, проблем с перевозкой пассажиров нет. Автобусы и троллейбусы также работают по графику.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Владивосток», сильные дожди спровоцировали сходы грунта в крае и во Владивостоке. Местами произошло подтопление и отключение электричества. Дорожные службы поднимают на дорогах ливневые решетки, чтобы вода уходила быстрее. В Шкотовском районе спасатели и волонтеры продолжают поиски шестерых детей, которые накануне ушли в лес и пропали.

«КП» ведет текстовую трансляцию непогоды 28 июня.

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