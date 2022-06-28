В Приморье дождь не помешал движению электричек

Сильный дождь не помешал движению электричек в Приморье. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сильный ливень, который обрушился на Приморье, не внес свои коррективы в движение пассажирских электропоездов. Заторов на железнодорожных путях нет.

Как рассказали «Комсомольской правде – Владивосток» в пресс-службе в АО «Экспресс Приморья», движение электричек идет по расписанию, никакого сбоя в работе пассажирского транспорта нет. На территории Приморья не наблюдается затопления или размывов путей.

Напомним, что утром из-за сильного дождя во Владивостоке временно встали трамваи. После того, как дорожные службы расчистили пути и отвели воду, их движение возобновили. Также ливни стали причиной схода селей на Пушкинской и объездной трассе Де-Фриз-Седанка-Патрокл. А в Дальнегорске оползень заблокировал дорогу к порту около Рудной Пристани.

В столице Приморья дорожники поднимают ливневки, чтобы снизить уровень воды и восстанавливают поврежденные линии электропередач. Напомним, что «КП» также ведет текстовую трансляцию непогоды 28 июня.

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