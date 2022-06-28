Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток28 июня 2022 4:53

В Приморье спасатели нашли пропавшую группу туристов с семью детьми

Чтобы найти ребят, пришлось задействовать четыре поисковые группы
Максим ГРУЗОВ
Никто из туристов не выходил на связь до самого ура.

Никто из туристов не выходил на связь до самого ура.

Фото: КП – Владивосток

27 июня официально незарегистрированная туристическая группа в составе десяти человек, включая семерых детей потерялась в районе горы Ливадийская, расположенной в Партизанском районе Приморья. Поиски взрослых и детей продолжались всю ночь. Четыре группы спасателей делали все возможное, чтобы спасти ребят. Никто из туристов не выходил на связь до самого ура, и вот наконец раздался звонок, путешественники сообщили, что они спускаются к водопаду в районе хребта Ливадийский.

В 13:45 спасатели и волонтеры организации «Примпоиск» нашли пропавшую группу. Медицинская помощь людям не понадобилась. В пресс-службе МЧС по Приморскому краю отметили, о штормовом предупреждении жителей края предупреждали заранее, прежде чем отправляться в такие путешествия, стоит прислушиваться к прогнозу погоды и советам специалистов.

ПО ТЕМЕ:

«Мы их нашли!» Пропавших на горе Фалаза туристок спасли спустя три дня поисков

Обнаружили женщин прямо во время разговора с корреспондентом «КП-Владивосток» (Подробнее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.