В Приморье спасатели нашли пропавшую группу туристов с семью детьми

Никто из туристов не выходил на связь до самого ура.
Фото: КП – Владивосток
27 июня официально незарегистрированная туристическая группа в составе десяти человек, включая семерых детей потерялась в районе горы Ливадийская, расположенной в Партизанском районе Приморья. Поиски взрослых и детей продолжались всю ночь. Четыре группы спасателей делали все возможное, чтобы спасти ребят. Никто из туристов не выходил на связь до самого ура, и вот наконец раздался звонок, путешественники сообщили, что они спускаются к водопаду в районе хребта Ливадийский.
В 13:45 спасатели и волонтеры организации «Примпоиск» нашли пропавшую группу. Медицинская помощь людям не понадобилась. В пресс-службе МЧС по Приморскому краю отметили, о штормовом предупреждении жителей края предупреждали заранее, прежде чем отправляться в такие путешествия, стоит прислушиваться к прогнозу погоды и советам специалистов.
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