Энергетики Приморских электрических сетей работают в режиме повышенной готовности

Архив «КП». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморские электрические сети (филиала АО «ДРСК») устраняют последствия циклона, который вышел на территорию края ночью 28 июня. Непогода не оказала существенное воздействие на работу электросетевых объектов в зоне ответственности приморского филиала ДРСК.

В настоящее время энергетики контролируют работу сетей и оперативно устраняют единичные технологические нарушения на линиях электропередачи. Наиболее интенсивные дожди идут в южных и центральных районах края. Специалисты фиксируют отключения электроэнергии в отдельных населенных пунктах Надеждинского, Шкотовского, Партизанкого, Хасанского, Михайловского районов. Бригады уже приступили к устранению повреждений на ЛЭП, вызванных непогодой, поэтому электроснабжение потребителей будет восстановлено в ближайшее время. Электроснабжение потребителей Владивостока от сетей АО «ДРСК» осуществляется в штатном режиме.

Режим повышенной готовности введен в Приморских электрических сетях со вчерашнего дня и будет действовать до 17:00 28 июня. К ликвидации последствий непогоды готовы более 100 бригад и более 130 единиц техники.

Напомним, ночью 28 июня на Приморье стал оказывать влияние циклон. Ночью и утром в южной половине края, а также на большей территории края прошли дожди, местами сильные с количеством 15-45 миллиметров. Осадки сопровождаются сильным ветром до 15-20 метров в секунду. Днем дожди не прекратятся. Ночью 29 июня также ожидаются сильные дожди с количеством 15-30 миллиметров.

Филиал «Приморские электрические сети» просит жителей края быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности в период непогоды! О нарушении электроснабжения можно сообщать в единый Контакт-центр ДРСК - 8-800-1000-397.

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