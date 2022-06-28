Примводоканал заявил о пользе потопа, случившегося в крае

Владивосток оказался во власти воды. Фото: Telegram-канал t.me/newsvladivostok

Владивосток пережил нападение стихии – штормовой ливень начался ранним утром в среду, 28 июня. Город удалось «отстоять» силами муниципальных служб и неравнодушных жителей, пришло время подводить итоги. Примводоканал заявил, что после обильных осадков сброс на водохранилищах не понадобится.

Дело в том, пояснили в организации, что до текущего момента резервуары были заполнены только на 60%. Осадки были необходимы, чтобы стабильно снабжать Владивосток водой.

– Если сброс и будет, то только незначительный – на Седанке. Это сделают через специальный водоотводный канал, который не приносит неудобств жителям.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» подробно писала о непогоде, которая настигла дальневосточную столицу. Часть районов были отключены от электроэнергии, однако почти во всех домах свет восстановили.

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