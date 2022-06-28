Во Владивостоке начался ремонт на Окатовой по просьбам жителей

До конца лета строители планируют обустроить пешеходные дорожки. Фото: администрация Владивостока.

В приморской столице продолжается комплексное благоустройство общественных пространств и дворов. Сейчас пришла очередь придомовых территорий на улице Окатовой, которая в этом году вошла в новую федеральную программу «1000 дворов Дальнего Востока».

Как рассказали специалисты Дирекции общественных пространств Владивостока, особенность комплексного подхода в том, что благоустраиваются не только дворовые территории, но и пешеходные пространства между ними, создаются дополнительные парковочные места и внутриквартальные скверы. Концепцию и план такого ремонта составляют с учетом мнения местных жителей, также горожане вместе с общественными наблюдателями могут контролировать сроки и качество выполнения работ.

Несколько дней назад, еще до дождей, благоустройство началось в районе Вязовой, 2, Интернациональной, 51, и Окатовой, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 9а, 11. Здесь уже проводится демонтаж, а до конца лета строители планируют обустроить пешеходные дорожки и зеленые насаждения, установить игровые и спортивные площадки. Детские площадки интегрируют в проект ремонта.

Как уже сообщала «Комсомольская правда – Владивосток», масштабные работы по программе «1000 дворов Дальнего Востока» ведутся и в другом районе города – на улице Русской этим летом приведут в порядок дворы и парк «Солнышко»

В дальневосточной столице помимо новой федеральной программы, продолжает действовать и региональная – «1000 дворов». Заместитель главы администрации Владивостока Тарас Фищук рассказал, что за четыре года действия проекта получилось благоустроить больше 500 дворов. А в 2022 году планируется улучшить еще 163 территории – из них 142 в рамках новой программы «1000 дворов Дальнего Востока».

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