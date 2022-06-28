На большинстве рек Приморья произошел подъем уровня воды

На реках в Приморье произошел подъем уровня воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с обрушившейся на Приморье непогодой службы спасения работают в режиме повышенной готовности. Из-за сильных дождей особое внимание приковано к рекам и водоемам.

Как рассказали «Комсомольской правде – Владивосток» в пресс-службе краевого МЧС, на большинстве рек Приморья наблюдается подъем уровней воды. В центральных районах отметка достигает 0,7 метра, а на севере доходит до 1,5. Специалисты фиксируют затопление пойм в среднем течение рек Большая Уссурка, Наумовка и на Бикине. Опасных явлений пока не отмечается.

В связи с неустойчивым характером погоды, в ближайшие трое суток на реках края ожидается подъем уровня на 0,5-2,5 метра. На отдельных участках бассейна Уссури, а также на малых реках южной половины Приморья возможен разлив воды из берегов.

Интенсивные ливневые и речные стоки создают угрозу подтопления пониженных участков рельефа, а также расположенных в них хозяйственных объектов, сельхозугодий и дорог. Из-за продолжительных ливней на отдельных участках рек вода может достигнуть неблагоприятных отметок.

Напомним, что сильные дожди вызвали сходы селей и оползней в Приморье, а также стали причиной подтопления домов, порывов линий электропередач и проблем с движением трамваев. Специалисты дорожных служб расчищают завалы на трассах и убирают ливневки для быстрого схода воды. Напомним, что «КП» также ведет текстовую трансляцию непогоды 28 июня.

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