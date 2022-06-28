В музей истории Дальнего Востока имени В.К Арсеньева на вечное хранение передадут «Меч победы»

Владивосток удостоился такой чести, так как город носит гордое звание «Город воинской славы». Фото: администрация Владивостока

Первого июля в Государственном объединенном музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева музею на вечное хранение передадут «Меч победы». Владивосток удостоился такой чести, так как город носит гордое звание «Город воинской славы». Вручать этот ценный подарок будет глава города Владивостока Константин Шестаков.

Константин Шестаков с «Мечом победы». Фото: администрация Владивостока

Клинок украшен растительным орнаментом и дарственной надписью. На другой его стороне высечена цитата Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». На цельнометаллических ножнах выгравированы портреты русских полководцев.

Напомним, что это событие связано с тем, что в преддверии Дня России в Москве в музее Победы на Поклонной горе состоялась торжественная церемония вручения «Мечей победы» городам воинской славы. Уральские оружейники изготовили 45 экземпляров. Все они соответствуют государственному стандарту клинкового оружия.

ПО ТЕМЕ:

«Тайга. Арсеньев. Узала»: жителям Приморья раскрывают секреты знаменитого исследователя Дальнего Востока

Во Владивостоке открылась выставка, посвященная Владимиру Арсеньеву (Подробнее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.