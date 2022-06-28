Два жителя Владивостока подожгли лифт с помощью автомобильной покрышки

Жители Владивостока подожгли лифт с помощью покрышки. Фото: Светлана ХУСТИК
Сотрудники полиции Ленинского района Владивостока задержали двух мужчин, подозреваемых в поджоге. Они устроили пожар в лифте многоэтажки.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморья, все произошло в декабре прошлого года на улице Горийской, где подозреваемые положили в кабину лифта автомобильную покрышку, а затем ее подожгли. В результате возникшего пожара причиненный коммунальным службам ущерб составил около 300 тысяч рублей.
Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Владивосток», к моменту приезда спасателей кабина лифта горела открытым пламенем, поэтому семь жильцов из задымленного подъезда эвакуировали на улицу.
Следователи завели уголовное дело, а оперативники вскоре задержали обоих пироманов. Обоих жителей Владивостока отправили в СИЗО, где они дожидаются решения суда. За умышленный поджог им грозит до 5 лет лишения свободы.
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