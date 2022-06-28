На Седанке открыли проход по виадуку

На Седанке открыли движение по отремонтированному виадуку. Фото: администрация Владивостока.

Рабочие заменили разрушающиеся ступени и смонтировали ограждение на виадуке в районе Седанки. Полностью завершить ремонтные работы планируется через несколько дней.

Как рассказали в пресс-службе администрации Владивостока, замена лестничных маршей проходит в течение одного – двух дней, так как компания-подрядчик изготавливает их заранее на своей базе, а потом привозит и сразу монтирует. Проход по переходу на Седанке уже открыт для пешеходов, а когда наладится погода, подрядная организация завершит работы по окраске ограждений. Специалисты также проводят ремонт на виадуке на остановке «Академическая», который открыт для пешеходов.

Ранее подрядчики завершили обновление надземных переходов в районе школы № 22, на Некрасовской, 74, в районе остановки железнодорожной станции Моргородок и на «Фабрике Заря».

Кроме того, специалисты обследуют и другие виадуки во Владивостоке, которые отремонтируют в следующем году. В списки на обновление включат переходы на Баляева, остановках «13 км» и «14 км», а также в районе Некрасовской, 59.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Полтора года понадобилось, чтобы восстановить надземный переход во Владивостоке

Жители городского района Патрокл ликуют и иронизируют в instagram (Подробнее...)

Жители Владивостока о виадуках: «Ходить страшно, но выбора нет»

Власти обещают отремонтировать надземные переходы на Некрасовской и Луговой в первую очередь (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.