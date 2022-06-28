В Приморье председатель СНТ «отжимал» землю с помощью маргиналов

В Приморье председатель садового товарищества с помощью маргиналов незаконно получал участки земли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Артема пойдет под суд за махинации с земельными участками в садоводческом товариществе. Вместе с сообщницей он организовал криминальную схему и заработал миллионы рублей.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморья, следователи выяснили, что с 2018 по 1019 годы председатель СНТ со своей знакомой находил маргиналов и оформлял от их имени нотариальные доверенности. Криминальная парочка также изготавливала фиктивные протоколы общего собрания о включении их в состав садового товарищества с распределением земельных участков.

Таким образом, обвиняемые приватизировали 16 земельных участков, а затем переоформили их на близкого родственника одного из подозреваемых. Ущерб от их махинаций превысил 2 миллиона рублей.

Следователи завели уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения и наложили арест на незаконно полученные земельные участки. Подозреваемым грозит крупный штраф и до 6 лет лишения свободы.

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