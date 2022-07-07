Порыв главной сети: сотни жителей во Владивостоке остались без воды на неопределенный срок

Иллюстрация из архива. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители микрорайона Снеговой Пади остались без холодной воды утром в четверг, 7 июля. На магистральном водоводе, рассказали «Комсомольской правде – Владивосток» в Приморском водоканале, произошел масштабный порыв. Редакция выяснила, когда организуют подвоз воды.

– Специалисты Горводопровода в настоящее время ведут земельные работы, чтобы вскрыть доступ к водоводу определить объёмы и сроки аварийно-восстановительных работ. Все адреса микрорайона остаются без холодного водоснабжения, – рассказали в пресс-службе КГУП «Примводоканал».

В первой половине дня воду будут везти в детсады и больницы, с 13:30 начнется доставка воды населению. Определены три точки, где разместят водовозные машины, которые будут периодически ездить на заправку водой:

Анны Щетининой, 9; Горшкова, 36; Смирнова, 16-18.

Схема точек подвоза воды. Фото: КГУП «Примводоканал»

Напомним, микрорайон возвели в 2010-х годах, ранее на месте был склад боеприпасов ТОФ, однако минобороны Приморья передало земли в муниципальную собственность Владивостока. В районе есть обособленные объекты социальной инфраструктуры: школа и детский сад, больница. Ряд зданий стали долгостроями, однако администрация Владивостока и Корпорация развития Приморского края сдали все дома дольщиков в эксплуатацию.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.