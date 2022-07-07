Житель Владивостока из мести поджег бильярдный клуб и припаркованные машины

Житель Владивостока поджег машины и вход в бильярдный клуб из-за мести. Фото: пресс-служба УМВД по ПК.

Полицейские задержали во Владивостоке мужчину, которого подозревают в поджоге. На преступление он пошел, обидевшись на охрану развлекательного заведения.

Как ранее сообщала «КП», в ночь на 30 апреля на улице Комсомольской загорелась входная дверь в бильярдный клуб, а также припаркованные рядом машины Opel Astra и Nissan Teana. Владельцы автомобилей сразу предположили, что причиной возгорания стал поджог. Оперативники осмотрели место происшествия и опросили очевидцев, а следователи завели уголовное дело.

В пресс-службе УМВД по Приморью рассказали, что сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали 33-летнего подозреваемого в преступлении, которого доставили в отделение. Мужчина признался, что в ту ночь он отдыхал в бильярдном клубе, где напился и стал вести себя неадекватно, поэтому охранники вывели его из помещения. Тогда он решил отомстить. Для этого он облил бензином двери заведения, а также два автомобиля и совершил поджог.

В результате пожара общая сумма ущерба составила около 1,5 миллиона рублей. До суда подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Теперь жителю Владивостока грозит не только крупный штраф, но и до 5 лет лишения свободы.

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